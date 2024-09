La inesperada reacción de Zaira al enterarse que Paula ocupó su lugar: ¿Qué pasó?

miércoles, 4 de septiembre de 2024 00:00

La relación entre Zaira Nara y Paula Chaves mostró signos de distensión con el tiempo, aunque recientes movimientos en el mundo del streaming volvieron a levantar algunas sospechas. Recientemente, Zaira Nara abordó el tema del espacio que Paula Chaves ocupó, generando un nuevo foco de atención.

En una entrevista en el programa "Socios del Espectáculo" (ElTrece) conducido por Rodrigo Lussich, Zaira Nara se refirió a la propuesta que recibió de Luzu TV, donde se le ofreció ocupar un lugar temporal debido a las vacaciones de Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña. Zaira explicó: “Me llamaron ahora para ver si podía ir, porque los chicos iban de viaje un tiempo”. Sin embargo, la modelo decidió rechazar la oferta debido a su apretada agenda de viajes y compromisos laborales.

Cuando se le informó que Paula Chaves sería quien ocuparía el espacio que Zaira había rechazado, la reacción de Zaira fue de sorpresa y desinterés. Después de un momento de silencio incómodo, Zaira comentó: “Ah, no, pero no es mi lugar” y añadió que no estaba al tanto de los detalles específicos del reemplazo.

Zaira Nara desdramatizó la situación al decir: “Cuando pasa algo así, me imagino que llaman a todas las conductoras que hay”. A pesar del reciente foco de atención, Nara minimizó el impacto del cambio y se centró en sus propios compromisos.