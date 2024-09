"Nuestro cuerpo nos habla": Soledad Fandiño fue operada por cáncer de mama

lunes, 30 de septiembre de 2024 18:20

Soledad Fandiño fue diagnosticada con cáncer de mama. La actriz compartió un video en Instagram (ver acá) en el que hizo una reflexión sobre los mensajes que se le dan a una persona con esa enfermedad y que no ayudan. Sobre su salud, destacó que "está sanando" tras una cirugía por la enfermedad.

La actriz había compartido un posteo previo en el que contó a sus seguidores que había atravesado una cirugía. "Fue una etapa de mi vida que comenzó cuando mi intuición me dijo que algo no estaba bien. El cuerpo nos habla de maneras sutiles y es importante escucharlo. El diagnóstico de cáncer de mama no es fácil y mucho menos las palabras que recibimos de los demás", señaló en un video.

Llamó a "no quedarse paralizados por el miedo; hay muchas cosas que podemos hacer para sanarnos" y que es parte esencial del proceso "rodearse de apoyo". "Me estoy recuperando, estoy sanando... con toda la fe del mundo", sentenció y agradeció el apoyo de seguidores y amigos.

Junto al video, adjuntó un mensaje: "A partir de mi experiencia personal, quiero ir compartiendo información, herramientas y recursos que me han sido útiles en este camino. Mi objetivo es ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo, o que simplemente necesiten saber más sobre el tema. Hay mucho que podemos hacer para cuidarnos, y espero que lo que comparta acá les sirva como una guía y un apoyo. Estén atentos, porque voy a ir subiendo más contenido que puede marcar una diferencia en su proceso de sanación. No estamos solos".