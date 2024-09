Darío Barassi fue internado y su salud preocupó a sus seguidores

lunes, 30 de septiembre de 2024 00:00

El exitoso conductor sanjuanino Darío Barassi tuvo que ser asistido nuevamente en una clínica. A través de sus redes sociales, realizó un post que preocupó a sus seguidores, lo que lo llevó a aclarar la situación.

"Ya me llegan mensajes: ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás internado?" comentó en un estado de Instagram, junto a una foto del ingreso al sanatorio Lomas, donde bromeó: "Mi segunda casa, jajaja", mencionando el lugar.

"Yo que soy parezco un tipo saludable, pero no crean que voy a una clínica porque me pasó algo letal. Nada", explicó.

Finalmente, aclaró: "Me duele la rodilla porque hice el loco en una situación deportiva y, aparentemente, mi cuerpo no me permite estar en movimiento".