Una exempleada de Wanda Nara la demandará por más de $20 millones

martes, 3 de septiembre de 2024 00:00

Wanda Nara enfrenta un nuevo problema, esta vez en la justicia. Una exniñera la demandará por más de $20 millones por trabajo no registrado. El abogado de la mujer apuntó contra la nueva conductora de "Bake Off Famosos" y dio detalles de la causa.

La demandante es Analía Alvarado, quien trabajaba como niñera para la familia de la empresaria. “El tema hoy lo está manejando el Dr. Martín Francolino. Acá hay una declaración de rebeldía para Wanda Nada y además un tema de que la embargarían por esta deuda que ya lleva años”, dijo Laura Ubfal, en su programa Team Ubfal.

Y el letrado contó que "nosotros planteamos una demanda con Analía Alvarado, en principio, por haber trabajado para Wanda durante el lapso de un año y medio en negro, específicamente, o estando en blanco. Y bueno, se planteó la demanda. Se empezó a correr traslado y no aparecía forma alguna para notificar a Wanda de la demanda”.

Explicó que “se empezó a pedir diferentes oficios a diferentes domicilios que ya tenían constituidos hasta que le planteamos, con el juzgado, la rebeldía y que quede notificado bajo responsabilidad de parte. Hoy está obviamente con oficios, con los diferentes bancos para pedir informe de cuentas bancarias, si tiene letras de cambio, si tiene cuentas en el extranjero o en el exterior para empezar a pedir el embargo”.

“Ella nunca contestó. A Wanda Nara nunca se la localizó, nunca contestó la demanda. No sé si es por no tener el domicilio, por estar continuamente de viaje o porque realmente no quería contestar la demanda”, manifestó.