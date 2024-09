"The Floor", tendencia en X por la "burrada" de los participantes

martes, 3 de septiembre de 2024 00:00

Desde no reconocer el Cabildo hasta no saber quién era Gabriel García Márquez, María Elena Walsh o Julio Iglesias. La respuesta de los participantes de The Floor generaron este lunes una catarata de posteos en la red social X (ex Twitter).

El programa, conducido por Guido Kaczka en ElTrece, tuvo muy buenas mediciones de rating, compitiendo cabeza a cabeza con Survivor Expedición Robinson. Con 8.4 puntos de rating en promedio, el programa compitió cabeza a cabeza con el reality de Marley por Telefe.

Paralelamente, en la red social X los seguidores llenaron de mensajes a partir de "las burradas" que se vieron en los competidores. Es que hubo participantes que no sabían qué contestar. Uno de ellos, en la categoría Literatura, no pudo reconocer los rostros de Gabriel García Márquez, Miguel de Cervantes, Paulo Cohelo, María Elena Walsh, Mario Vargas Llosa y Stephen King.

Entiendo que la categoría Literatura es "difícil" pero este pibe no metió ninguna, literalmente jajajsd#TheFloor pic.twitter.com/wEdeaUH3Kr — Wendy CorduroyuD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@WendyCorduroyAR) September 3, 2024

"Se llaman todos Paso", dijo el concursante al darse cuenta que no pudo identificar a ninguno y la palabra "paso", que daba lugar a la siguiente foto, se convirtió en su carta más fuerte de juego.

Pero no fue el único que revolucionó a la audiencia, que luego se volcó a hacer las críticas. También hubo un concursante que no pudo identificar edificios simbólicos e históricos que hay en Capital Federal.

Además hubo una participante que no pudo reconocer a Julio Grondona ni a Sai Baba. Y unas adolescentes no sabían quién era Julio Iglesias.