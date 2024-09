Tamara Pettinato tiene reemplazo en Bendita y sorprendió el anuncio

martes, 3 de septiembre de 2024 00:00

Luego de la polémica salida de Tamara Pettinato de Bendita (elnueve) , hubo anuncio de la famosa que reemplazaría a la panelista, envuelta en un escándalo por videos con el expresidente Alberto Fernández.

En Socios del Espectáculo sorprendieron al revelar qué famosa reemplazaría a la panelista. “Alicia Barbasola reemplazaría a Tamara Petinato en Bendita”, informó Matías Vázquez en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece, causando asombro entre sus compañeros.

Sobre Alicia se convirtió en noticia después de que su novio, Andrés Nara, quedara detenido acusado de ejercer violencia de género contra ella.

En "Bendita" (elnueve), no hubo paz tras la difusión de videos de Tamara Pettinato y Alberto Fernández en el despacho presidencial. Luego de versiones de renuncia, en voz de Beto Casella, la panelista destacó que no tomó esa decisión y eso motivó una nueva reacción en el programa.

"No me pregunten mas que voy a hacer con el tema Tamara. A partir de acá, dejo todo en mano del canal como corresponde. Yo no tengo acciones en el canal, no soy socio como para estar tomando decisiones laborales y arbitrar laboralmente. Dejo todo en manos de la producción ejecutiva o del canal, que son mis superiores. Hasta acá (llegué). Yo me bajo acá... Que ni Tamara me mande mensajes para seguir hablando del tema. Lo que le voy a decir es que hable con gente del canal. En este tema, no me meto más. Lo que digan los gerentes, haremos", dijo, días atrás, visiblemente afectado.

Edith Hermida también sentó posición: "de los 19 años de Bendita nunca vivimos una situación así y no me gusta verte como te estoy viendo (en relación a Casella), hoy. Bendita, más allá de ser mi fuente principal de empleo, también es un bálsamo en mi vida y es un placer venir a este programa todos los días".

Destacó que "no me gusta esto que nos está pasando. (...) Ojalá pase esto pronto. No estoy acostumbrada a pasar este tipo de cosas en el programa. (...) Tamara es una muy buena compañera, la quiero y yo sé que la está pasando mal; más allá que su descargo no fue el ideal. Me da mucha bronca lo que está pasando".