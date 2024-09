"Te elegí en todas mis vidas, hijita": el emotivo post de Cris Morena al recordar a Romina Yan

sábado, 28 de septiembre de 2024 19:16

La reconocida productora infantil y juvenil, Cris Morena, recordó a su hija Romina Yan al cumplirse 14 años de su fallecimiento. La actriz tenía 36 años cuando murió debido a una insuficiencia cardíaca el 28 de septiembre de 2010.

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, la ex esposa de Gustavo Yankelevich (padre de Romina) dedicó su voz al homenaje. "Hijita amada, hoy estuviste más que nunca en mí. Fuiste una presencia constante que me abrió el corazón, lo agrandó, me dormí contigo y me desperté contigo", comenzó el video.

"Sé que estuviste porque aprendí a sentirte. Nuestro amor creció porque tu compañía fue eterna", continuó el relato, acompañado de una imagen que mostró una foto de Romina Yan junto a algunas velas encendidas y mariposas azules.

Para concluir, Cris Morena narró: "Te elegí en todas mis vidas, hijita. En todas, Ro. Te amé, Mamita". Así, rindió homenaje a quien fue protagonista de varios programas creados y producidos por su madre, como Chiquititas y Amor Mío, entre otros.