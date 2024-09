Lali Esposito VS Javier Milei: la artista lanzó "Fanático" y volvió a encender la hoguera

sábado, 28 de septiembre de 2024 00:00

La cantante argentina Lali Espósito volvió a encender la hoguera en su relación conflictiva con el presidente Javier Milei por el estreno de su nueva canción "Fanático". El track hace una referencia clara al líder político, lo que suma otro capítulo luego de que Milei la acusara de cobrar exorbitantes montos por hacer shows durante la gestión kirchnerista.

Lali generó un gran alboroto al anunciar el lanzamiento junto a un videoclip en YouTube. “Fanático. Ya disponible”, escribió Lali en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), donde cuenta con 7.4 millones de seguidores.

En esta ocasión, Lali eligió una estética rockera, tanto en su vestimenta para la filmación como en el sonido de la canción. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la letra, que algunos interpretaron como una crítica al actual mandatario. Javier Milei incluso hizo eco de un comentario en X en el que cruzó a la cantante con un repost: “Alguna artista quiere seguir cobrando 300 mil dólares del kirchnerismo. FIN”.

Con un look total black que recuerda al rock de los 90, Lali canta: "Viene a buscarme, se come mis sobras. Lo tengo encima, parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca". En el videoclip, un hombre que se asemeja a Javier Milei aparece, lo que lleva a Lali a entonar: "Y su mayor fantasía es un día ser yo". La controversia entre ambos continúa generando debate en las redes sociales.