Yuyito González reaccionó al saludo de Susana junto a Milei en el balcón de la Rosada

Yuyito González inició este viernes su programa Empezar el día, transmitido por Ciudad Magazine, dirigiéndose al Presidente Javier Milei y compartiendo detalles inéditos sobre su relación con el mandatario.

En primer lugar, aprovechó la música de fondo para saludar a su pareja, como es habitual. Mientras sonaba “Me gusta todo de ti” interpretada por Rodrigo Tapari, González expresó: “Ya saben a quién va dirigido, no hace falta que lo aclare, ¿o lo aclaro? Para vos, mi amor, y para toda la audiencia que nos ve cada día, muchísimas gracias, qué hermoso día”, comenzó la conductora, lanzando un beso a la cámara. “Hice la elección correcta al elegirte para siempre, me gusta todo de ti. Ay, esos ojos me encantan, todo me encanta”, añadió, en sintonía con la letra de la canción.

Además, se refirió a la próxima entrevista que Susana Giménez realizó al Presidente, que se emitirá por Telefe. “¿Les cuento algo? Ayer se grabó la nota de la Su con Javier, el Presidente de la Nación. Sé todo porque Javi me lo contó. No diré nada, pero tienen que verla el domingo, fue muy interesante”, comentó de manera enigmática.

Posteriormente, analizaron las imágenes que Teleshow capturó de Susana y Javier en el balcón de la Casa Rosada. “Mi vida (refiriéndose a Milei) la invitó a conocer, parece que ella estaba un poco tímida, el balcón es muy imponente, bueno, no sé, yo no lo conozco. Nunca fui”, admitió.

En este contexto, Yuyito reveló cuándo visitará la oficina del Presidente en el emblemático edificio de Buenos Aires. “Les cuento que iré en su cumpleaños, porque no es cualquier día visitar un lugar tan simbólico como la Casa Rosada. Así que el día de su cumple iré. Ayer ya se lo dije y lo arreglamos”, expresó con entusiasmo. Cabe mencionar que Milei cumplirá 54 años el 22 de octubre.

La exmodelo también comentó sobre una foto de Susana con Karina Milei y su mascota. “Miren qué lindo, ellas dos hermosas y Thor, una belleza. El perro es divino, es un hijo más de la familia”, afirmó González, cerrando con una invitación a su audiencia para que vean la entrevista exclusiva que la diva le hizo al Presidente: “Estoy segura de que fue una gran entrevista. Así que el domingo, todos a ver la entrevista de la Su con el número uno del país”.

Yuyito González también habló sobre su convivencia con Milei. Es importante señalar que no es la primera vez que se refiere a su pareja en vivo. “La gente en redes me dice que le encanta el día a día de nuestro romance, mucha gente se contagia de este amor, es como una novela matutina”, compartió en su emisión del jueves. “Le mando un beso a toda esa gente con buena onda, que lo disfruta, esté enamorada o no”, agregó.

El sonidista entonces inició el tema “Tan enamorados” de Ricardo Montaner, y la conductora aportó más reflexiones. “Qué lindos son los reencuentros y las conversaciones. No soy una experta en relaciones, se los confieso, estoy aprendiendo cosas que antes no consideraba. Parece que he madurado, hay un ida y vuelta, y Javier me inspira a querer ser mejor cada día. El diálogo es fundamental, las conversaciones, los proyectos, qué deseas para tu vida”.