"Son mononeuronales”: la fuerte crítica de Moria Casán a Pampita y Susana Giménez

Carolina “Pampita” Ardohaín sigue eligiendo el silencio, en medio de los rumores que indican que estaría separada de Roberto García Moritán. Si bien él se ocupa de aclarar que se trata de una crisis y que la modelo no se mudó a su casa de Nordelta, ella da señales de que no sigue en pareja con el padre de su hija más chica, Ana García Moritán.

En el programa “A la tarde” aseguraron que la modelo podría estar el próximo domingo en el living de Susana Giménez confirmando su separación y que ese fue el motivo por el cual no quiso responder a ningún notero en la calle.

"El silencio tiene un valor, por qué se calla, porque Susana Giménez avanza en gestiones para tenerla el próximo domingo, en principio nota grabada, hay que ver si acepta el vivo", dijo el periodista Luis Bremer.

Esta información llegó a la red social X y Moria Casán lanzó una picante opinión sobre Susana y Pampita. "Dos mononeurales. ¿Se entenderán? Jaja", comentó La One.

Al ver la repercusión que tuvo su comentario, Moria agregó: "Todos me llaman a mí por ser 'Tutankamo', conozco las sábanas, verdades y mentiras de muchos, me asombra su decadencia, el felpudeo berreta, explícito y obvio del entorno para que no salgan de su nube y tomen la realidad".