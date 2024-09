"Una relación fantástica": Luis Ventura reveló información desconocida sobre Beatriz Salomón

martes, 24 de septiembre de 2024 00:00

Con la muerte de su hermano Guillermo, Luis Ventura recuperó la historia de la sanjuanina Beatriz Salomón y el vínculo que lo unió y que tuvo sus altibajos. En ello, contó datos desconocidos para el público.

Luis Ventura hizo un programa dedicado a ella, en la que reveló una información desconocida sobre Beatriz: “Yo con ella tenía una relación fantástica, a partir del vínculo que ella tenía con Pepe Parada, que para mí fue un padre de la profesión y de la vida. A propósito de esa relación yo le resolví muchas cosas que era problemáticas, por haberse confundido con el número de teléfono de un poderoso de la época, que era casado y tenía familia, pero ella se confunde y me llama a mí”.

“Después de escuchar todo lo que dijo, le expliqué ‘Beatriz, me parece que te confundiste de teléfono’’ -precisó Ventura-, y después ella tiene un incidente con Jacobo Winograd, que él hablaba de su edad y su físico no de buena manera, entonces esa persona de poder le llenó la cabeza a Salomón para que demande a Jacobo, y lo hizo, pero perdió el juicio y tenía que pagarle ochenta mil dólares. Apeló y volvió a perder, por eso le iban a rematar el departamento de la calle Pueyrredón. Ahí yo hablé con Winograd y le pedí si no le perdonaba la deuda. Entonces hicimos con Jorge Rial un programa en Canal Nueve, a la medianoche, donde ella le pidió disculpas a Jacobo y se solucionó ese tema”, detalló el periodista según Moskita Muerta.

Asimismo luego agregó: “Pasa la vida y América promocionaba un programa que se llamaba ‘Punto Doc’, que conducía Daniel Tognetti y era producido por Mario Pergolini y Guillermo Guebel. También estaba la periodista Miriam Lewin. Me empieza a llamar por teléfono diciéndome que el canal promocionaba el video de un famoso cirujano, marido de una vedette. Ella creyó que era porque Ferriols operaba en el consultorio y había un tema con los permisos de quirófano y Beatriz quería aclarar todo. Ahí me pidió venir a ‘Intrusos a la Noche’. El tema fue que pusieron esas imágenes con un travesti, yo recuerdo verle la cara a Salomón. Yo no sabía qué decir, nadie sabía. Pero hasta diez días después de eso yo le hice varias notas, pero después empecé a recibir cartas documento. Yo de alma estoy tranquilo, pero me molestó mucho la maniobra, porque Rosenfeld me había dicho que Rial y yo estábamos puestos como testigos, pero que no nos iban a demandar. Pero terminé yendo a un juicio, donde Jorge y yo perdimos la primera instancia, pero apelamos y ganamos. Fuimos absueltos. Rosenfeld sabe lo que me dijo a mí y que estuve enojado mucho tiempo con ella por esto. Y Ferriols, en un mano a mano telefónico, todo esto que digo está refrendado por él, y lo tengo grabado. Nunca la saqué a la luz, pero está. Porque no era que se habían metido sólo conmigo, sino con mi familia, querían la plata que era para mis hijos, mucha guita, pero bueno…”