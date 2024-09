"Fue un accidente": tras la tragedia, habló el hermano de "La Tota" Santillán

martes, 24 de septiembre de 2024 00:00

Tras conocerse la muerte La Tota Santillán, el reconocido conductor y productor musical de la movida tropical, se generaron muchos rumores sobre cómo ocurrió su deceso. Por esto su hermano, en medio del velatorio, quiso dejar en claro ante los medios que se trató de "un accidente".

Horacio, el hermano de La Tota Santillán, habló con Ángel De Brito para LAM y se quebró mientras contaba cómo fueron los últimos días del conductor. A su vez reveló que se enteró de lo ocurrido tras recibir el llamado de un amigo que estaba preocupado porque no encontraba a Santillán.

"Me llamó un amigo porque había ido a la casa y él no contestaba. Ahí empezó todo. Cuando entraron lo vieron a mi hermano tirado en el sillón y todo prendiéndose fuego", indicó entre lágrimas. Tras esto y ante las versiones que indicaban que el conductor se había quitado la vida, Horacio sostuvo: "Yo quiero dejar en claro que esto fue un accidente".

El hermano de La Tota Santillán aseguró que "siempre estuvo acompañado, pero en este momento estaba solo". Esta aclaración la realizó para sostener que no estaba sufriendo depresión como se habló en distintos medios: "Yo lo conozco hasta como respira porque viví mucho tiempo con él e iba a volver a vivir con mi hermano otra vez", comentó.

También reveló que el conductor tomaba pastillas para dormir y por esto cree que no se pudo salvar. "Él estaba re bien. Yo había acordado con él que me venía otra vez a vivir a casa, pero no me esperó. Pero esto es un accidente, quiero que entiendan que nadie lo quiso hacer", comentó.

A la consulta de Ángel De Brito sobre un supuesto cortocircuito, Horacio dijo que no estaba seguro pero era una posibilidad. "Es una desgracia. Fue un accidente, pero acá no hay que buscarle el pelo al huevo. Nada más, eso pasó", concluyó.