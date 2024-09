"A vos, Jimena te hablo": el durísimo descargo de Maru Botana, entre lágrimas, al sentirse agredida

martes, 24 de septiembre de 2024 10:45

Maru Botana hizo un fuerte descargo en redes sociales acerca de la polémica por acusaciones de Jimena Monteverde y Yanina Latorre por conflictos laborales y personales. Con momentos de quiebre entre lágrimas, la chef y pastelera marcó que se sintió harta de los agravios, en medio de su pronto regreso a la televisión con "Bake Off Famosos".

Jimena Latorre contó que Maru Botana habría pedido que la echaran de un canal porque quería ser la única cocinera. Y por su parte, Yanina Latorre recordó varios conflictos que Maru habría tenido con su compañero Coco Carreño y el conductor Sergio Lapegüe.

A través de un extenso descargo en sus redes sociales, Maru señaló que: "Estoy harta de escuchar gente hablando mal de mi. No sé si es la forma y el lugar para hacerlo pero siento que tengo que hablar y si hasta ahora no lo hice, fue porque siento que no hay nada más lindo que decirse las cosas cara a cara. Es lo que le enseño a mis hijos, que cuando tengan un problema, lo hablen cara a cara".

Y fue contundente: "A vos, Jimena te hablo: no te conozco, no sé quién sos pero te quiero decir que te quedes tranquila. Nunca te saqué el trabajo ni se lo sacaría a nadie. Yo soy generadora de trabajo. En el canal hay autoridades, no decido. Quiero sacar esa idea, me duele, tengo angustia. Dicen que Lapegüe se iba llorando a la casa cuando su mujer estaba bailando en el programa. No entiendo esa mentira".

Al referirse a Coco Carreño se quebró en lágrimas y cruzó a Yanina Latorre: "Coco vivió en mi casa, trabajó conmigo y mi mamá lo amaba...lo hice popular... Yanina, no quiero hablar porque Lolita me parece una divina y no quiero decir nada por ella. Las cosas de la facultad; lo que ella dice es todo mentira".

Y cerró con "yo tengo trabajo y doy trabajo a 160 personas, tengo a mis hijos y a Facu en el cielo. Tuve un dolor enorme en mi vida y no quiero más. Estoy cansada de que la gente me haga mal. La gente que tuvo un problema y no lo resolvió, que no me acuse a mí. Los que tienen que hablar mal de otra gente. Cómprense una vida y háganse cargo".