Susana metió la pata y contó una intimidad de Leandro Paredes

lunes, 23 de septiembre de 2024 00:00

La diva argentina Susana Giménez volvió luego de 5 años a la televisión argentina y arrancó su programa en Telefe este domingo.

El país se paralizó con el encuentro tan esperado que contó con la participación de varios famosos, entre los que se encontraban los campeones del mundo Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, y tuvo un pequeño saludo de Lionel Messi.

Paredes y De Paul participaron en un sketch del que se vienen filtrando algunas fotos en redes sociales, y este domingo vio la luz y lo pudimos disfrutar.

Luego de esto, Susana los entrevistó en el living ante una tribuna colmada de gente cuando se le escapó una intimidad de Paredes, que no se sabía hasta el momento.

"¿Leandro, vos estás casado esperando un bebé?", preguntó la diva con frescura, y al campeón no le quedó otra que admitirlo con una risa incómoda. "Sí, no lo había contado todavía pero..." dijo cuando lo interrumpió Susana, "perdón, a mí me lo dijeron". "Te quedó la primicia", cerró De Paul.