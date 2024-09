Internaron a Benito Fernández por problemas de salud ¿qué le pasó?

lunes, 23 de septiembre de 2024 00:00

En su programa Team Ubfal (América TV), la conductora Laura Ubfal habló con el diseñador Benito Fernández este domingo, quien debió ausentarse en el programa al ser hospitalizado por problemas respiratorios.

La periodista aseguró que se trató de un susto y que Benito había experimentado una especie de agotamiento.

Luego, Ubfal contactó al diseñador, quien expresó: “Lamento no haber podido asistir a tu programa hoy. Ayer me sentía mal, los médicos vinieron a revisarme y me dijeron que tenía una especie de neumonía. Me recomendaron que, si seguía respirando mal, fuera al hospital”.

Fernández añadió: “Ya estoy mejor, me recetaron antibióticos. Afortunadamente, no debuto el lunes en el Cantando 2024, sino el miércoles. Ahora estoy descansando, por eso no fui al programa”.

Sobre el concurso de canto, comentó con humor: “Creo que me iré en la primera gala, porque imagínate lo que es cantar...”.

Finalmente, cuando la periodista le preguntó sobre las imágenes donde se le veía con un respirador, él aclaró: “No estaba en la ambulancia, ya estaba en la clínica recibiendo nebulizaciones. No fue nada grave, solo un susto. Hacer tantas cosas al mismo tiempo... te baja las defensas”.