Fuerte crítica de Fernanda Vives tras la muerte de la Tota Santillán

lunes, 23 de septiembre de 2024 15:38

Con un video en el que tuvo una fuerte crítica a los que hoy lloran la muerte de la "Tota" Santillán, Fernanda Vives cruzó a los que están buscando una opinión de ella sobre el deceso del animador tropical. La ex vedette, quien había denunciado a Santillán por violencia de género, grabó un video para responder a las consultas de cómo vive este momento.

“La gente políticamente correcta, la gente que no tiene huevos, que se cree que porque hay un muerto en el medio, hay que santificarlo, dignificarlo. No me parece bien. Y la verdad que me hace mal leer todo eso, así que estoy intentando leer lo menos posible, seguir con mis vacaciones con mi familia, feliz como estoy”, comenzó Vives en un video compartido en las redes sociales.

La mujer está ahora de viaje con su familia en México y desde allá hizo un parate y destacó que ahora se comunican con ella muchos periodistas que antes no le dieron micrófono. “Y eso lo quería decir porque no puedo creer que haya tanta gente en el medio, sorete, que hablen como si estarían despidiendo a un ser de luz. O sea, perdón, pero eso es lo que siento. Y la verdad es que no me alegra la muerte de nadie, de nadie. No es mi manera de ser. Pero quieren saber y me están preguntando todos, como me están llamando para saber qué siento, todos los periodistas, gente que no me llamó nunca”.

Fernanda también publicó una foto señalando a Patricia Sosa y Victoria Onetto como dos de las mujeres que hicieron oídos sordos a las denuncias por violencia de género contra Santillán.

La "Tota" Santillán fue encontrado muerto en la madrugada de este lunes después de que sus amigos se preocuparan porque no atendía el teléfono. Al llegar al departamento lo encontraron quemado y se cree que se suicidó.