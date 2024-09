"Es un duelo": María Becerra habló de su ilusión de ser madre tras su embarazo ectópico

lunes, 23 de septiembre de 2024 00:24

La cantante popular María Becerra participó este domingo de la biografía de Susana Giménez en Telefe después de 5 años. La artista reveló detalles sobre el embarazo ectópico que transitó con la ilusión de ser madre: "Es un duelo", expresó.

"Fue bastante duro y lo sigue siendo, es un duelo. Uno se prepara mentalmente para otra cosa", expresó.

Respecto de la intervención, dijo: "Fue bastante rápido, como a la semana de que me enteré, estábamos ahí, ¿cómo le vamos a decir a la familia?". En este sentido, agregó: "Yo quería esperar a tener tres meses, la verdad, yo sé que si tenemos menos lo podés perder".

Contó además que desde el primer momento sufrió muchos dolores: "La pasaba muy mal. Yo decía, para mí esto no es un embarazo normal, para mí no está bien".

Relató cómo fue el día en que tuvo una fuerte molestia de forma repentina: "Un día estaba ensayando para una presentación que tenía, un evento de los Latin Grammy. Ahí, cantando, empecé a tener dolores muy fuertes. En una entrevista me tuve que desabrochar un botón, le dije: 'Perdón, no es de desubicada, me duele mucho la panza'".

Luego prosiguió: "Terminé y me fui corriendo, a donde estaba Juli para tomar una decisión en conjunto.

"¿A dónde vamos?", expresé. "No quería ir a una clínica, que todo el mundo se fuera a enterar que estaba embarazada, no sabía que tenía".

Finalmente, llamó a una amiga: "Cami, que trabaja en una clínica, y fuimos. Me hicieron un estudio y me dijeron todo: estaba con una hemorragia interna. Nunca sentí tanto dolor en la vida, la pasé muy mal".