"Despeinada": el look de Susana fue tendencia y aparecieron los memes

lunes, 23 de septiembre de 2024 00:00

Y un día regresó la diva a Telefe y las redes sociales estallaron. En la noche de este domingo, Susana Giménez volvió con su clásico programa, tras cinco años de ausencia, y en la red social X (ex Twitter) no dejaron de hablar de ella.

Uno de los temas por los que fue tendencia y se convirtió en punto de comentarios de la audiencia fue el look que lució en todo el programa. Pero no en cuanto al vestuario sino al peinado. Es que muchos la vieron "despeinada" y por eso no tardaron en aparecer algunos memes.

Los usuarios de X compararon el "cabello al natural" de la Su con el pelo que suele tener una muñeca articulada con mucho uso, todo revuelto. Por eso la foto de la barbie fue muy usada para hacer la comparación.

"Susana despeinada está medio Aegon", "Diosa Susana toda despeinada", "Hola Susana, estás despeinada. Me das mucho cringe", "Cómo puede ser que nadie le diga nada, una falta de respeto a la diva de este país", fueron algunos de los comentarios compartidos por los usuarios.

Mirá la reacción de los usuarios de X:

Porque esta tan despeinada?! Jajajaja y no digan que es por el pelo quemado porque a la hija de la Salazar no le pasa esto https://t.co/kyZD9pEr4E — Sweety Glass (@glass_sweety) September 23, 2024

Hola Susna

Estas despeinada

Me das mucho cringe https://t.co/pOw4tNGNXI — Absolut M (@FrankitoAprea) September 23, 2024

Sii pensé q solo yo la vi despeinada https://t.co/XguKK4pOgI — Mirta Mabel Martínez (@mabymar3233) September 23, 2024

Como Susana Gimenez está tan despeinada necesito que alguien la peineee como puede ser que nadie le diga nada, una falta de respeto a la diva de éste país!!! — sofie.mp3uD83DuDC8B (@DearSofieSmith) September 23, 2024

Pienso que en la entrevista con los jugadores salió despeinada, y por ese motivo hoy la despeinaron para el comienzo del programa asi se veia igual que el día del grabado. — uD83CuDD78uD83CuDD7DuD83CuDD85uD83CuDD74uD83CuDD82uD83CuDD83uD83CuDD78uD83CuDD76uD83CuDD70uD83CuDD73uD83CuDD70uD83CuDD85uD83CuDD78uD83CuDD73 uD83DuDD0D (@InvestigaDavid) September 23, 2024

Que alguien le diga a Susana q está despeinada — Indira. (@Gabriel07566133) September 23, 2024

#SusanaGimenez jajaja me desconcentra parece la tía borracha de la flia, lo despeinada es mi estilo jajaja — Miri Gomez (@mirigomezgomez1) September 23, 2024

Me desconcentra que @Su_Gimenez esté despeinada . — NoelitauD83CuDDFAuD83CuDDFEuD83DuDC9BuD83DuDDA4 (@NoeliaMadera) September 23, 2024

Está toda despeinada LA SU !

QUE ALGUIEN LE ACOMODE ESE MECHON REBELDE ! #TELOPIDO — Jimmy (@SimmonDice89) September 23, 2024

LO DESPEINADA QUE ESTA SUSANA POR DIOS, EMPEZÓ REGIA Y AHORA TIENE LOS PELOS PARA CUALQUIER LADO pic.twitter.com/Cs5bsEjB7I — feli (@nom0leste) September 23, 2024