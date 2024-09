La tristeza de Darío Barassi: “Todavía sigo duelando"

domingo, 22 de septiembre de 2024 00:00

El sanjuanino Darío Barassi, conocido por su carisma en el programa ¡Ahora Caigo!, atraviesa un momento difícil en lo personal tras la muerte de su madre, Laura, quien falleció el 19 de noviembre de 2023 después de una valiente lucha contra el cáncer de páncreas. En una reciente entrevista con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez), Barassi compartió su experiencia emocional y física tras esta pérdida.

“Todavía sigo duelando”, confesó el conductor, quien reveló que el dolor ha afectado su salud física en los últimos meses. “Emocionalmente me considero inteligente, pero cuando no puedo procesar algo, el cuerpo me pasa factura”, expresó, reflejando cómo el duelo ha comenzado a manifestarse en su bienestar general.

El impacto de esta pérdida se ha hecho sentir no solo en su vida personal, sino también en su desempeño profesional. Barassi ha enfrentado serios problemas de salud, incluyendo dos internaciones en los últimos meses: una por una cirugía de un pólipo en sus cuerdas vocales y otra por un problema muscular y cervical que lo obligó a parar las grabaciones de su programa. “El cuerpo me dice que no puedo ser el mejor padre, el mejor marido, el mejor conductor”, señaló, indicando que el proceso de duelo ha afectado su capacidad de trabajar al nivel que desea.

A pesar de la tristeza, Barassi trata de encontrar un camino hacia la sanación. “Cuando tuve la cirugía de la voz, ahí empezó a decantar el duelo de mi madre. Estoy en un proceso de soltar, de abrazar y seguir”, comentó, reconociendo que el humor, su herramienta habitual, se ha vuelto más complicado en esta etapa. “Con la ausencia de mi mamá todavía no puedo hacer humor. Está bien, es respetable. Pasó muy poco tiempo”, reflexionó.

La presión que sienten muchos humoristas de hacer reír a pesar de sus propios sentimientos también fue un tema de discusión. Sin embargo, Barassi aclaró que no ve su trabajo como una carga. “El trabajo para mí es sanador. Soy un apasionado y un agradecido. Como actor tengo ofertas de series y películas. Como conductor, el formato es exitoso y eso es gratificante”, sostuvo.