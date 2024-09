El dolor de Akin Akinözü, el actor de Hercai: "mi primer cumpleaños sin abrazarte"

domingo, 22 de septiembre de 2024 16:23

Este 22 de septiembre, Akin Akinözü cumple 34 años pero lejos de festejarlo con amigos y una gran fiesta, el actor turco lo hizo con emotivas palabras a una de las personas que más quería: su mamá. Ella falleció en julio pasado y desde ese momento el dolor forma parte de su vida. Así lo expresó él a través de su red social Instagram, donde no ocultó su tristeza al compartir una emotiva foto con su mamá.

El actor de Hercai conquistó el corazón de la audiencia de todo el mundo no sólo con aquella ficción donde interpretó a Miran Aslanbey sino también con distintas producciones televisivas. Eso le permitió cosechar miles de seguidores en el mundo, muchos de los cuales se reflejan precisamente en su Instagram. Allí tiene más de 3 millones y medio de seguidores que lo alientan en todo momento.

Este domingo, el actor hizo dos posteos en el contexto de su cumpleaños pero siempre recordando a su madre. Primero publicó un posteo en donde publicó dos fotos. Una de las fotos aparece corriendo con los brazos abiertos y en la otra al lado de su mamá cuando él era un niño. "Entiendo mi regalo de cumpleaños que me preparaste con esta foto, es mi primer cumpleaños sin abrazarte ni escuchar tu voz", comenzó escribiendo.

Luego agregó: "Te lo prometo; seguiré corriendo hasta conseguir alas y volar a tu lado mi querida madre... A mi familia que siempre me motivan, me apoyan y nunca dejan atrás el ojo de mi madre para poder correr; hoy más que nunca expreso mi agradecimiento...". "Aunque es un poco difícil de decir más, me alegro de haber nacido y ser tu hijo", finalizó.

Paralelamente, compartió una posteo en su historia de Instagram donde se ve la foto de su madre en una habitación oscura y frente a la imagen sale él con una pequeña torta con velas que indica 34, su nueva edad.

El 21 de julio pasado, Akin Akinözü había compartido con sus fans la información de la muerte de su madre. En aquella ocasión escribió unas emotivas palabras que reflejaron el inmenso dolor que atravesaba en ese momento: "He perdido toda la fe... Perdí el amor a cambio. He perdido mi inocencia... Toda esperanza está perdida. He perdido mi propósito. He perdido mi camino. Estoy perdiendo mi desafío. He perdido mi pasado. He perdido mis sueños. Perdí mi emoción. He perdido mi nido. He perdido a un héroe. Perdí mi infancia. He perdido un ángel. Y perdí mi primer amor verdadero. Porque te perdí...".

Luego finalizó: "De ahora en adelante, la vida siempre será pesada y siempre será incompleta para mí... Lo único que queda es la interminable "FALTA" que escucho por ti".