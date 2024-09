Viral: joven rusa advirtió al mundo sobre el chamuyo argentino, "me enamoré de todos"

sábado, 21 de septiembre de 2024 00:01

En las últimas horas un video se hizo viral en las redes sociales. Se trata de una joven extranjera que pasó por el país y se quedó sorprendida con la calidez de nuestro país y advirtió al mundo sobre el chamuyo: “es algo peligroso”, dijo.

"Cuando llegué a Argentina, me empezó a hablar un chico y pensé: '¡Wow! Me voy a enamorar con todas las palabras que está usando”, dijo para comenzar y agregó, “me sorprendieron sus gestos y la forma en que se expresaba. Sin embargo, me di cuenta de que era una ilusión, ya que todos utilizan el mismo 'chamuyo' y saben cómo seducir”.

“Como extranjera, no me percaté de esto al principio; me sentía atraída por todos los chicos. Ellos tienen una habilidad especial para hablar con las chicas, algo que no he visto en los chicos de mi país. Esto me sorprendió mucho”, manifestó.

Y lanzó su advertencia: “Considero que es un poco peligroso enamorarse de todo: del paisaje, de la cultura y de la gente. Además, para los argentinos no parece ser suficiente; sienten la necesidad de 'chamuyar' a los extranjeros para que nos enamoremos aún más. No sé por qué lo hacen, pero lo hacen muy bien".

Finalmente dijo, “ahora que he vuelto a mi país, me he dado cuenta de que los chicos aquí no son tan comunicativos. Las chicas tenemos que acercarnos a ellos para iniciar una conversación. Así que, extranjeros que deseen visitar Argentina, ¡cuidado! Y también, atención a las argentinas."