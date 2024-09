Se quemó toda la casa de Mercedes Ninci: "Estoy muy mal"

sábado, 21 de septiembre de 2024 00:00

"Estoy muy mal”. Con un dolor que se notaba en su voz quebrada, la periodista Mercedes Ninci contó que el fuego consumió su casa en Córdoba. Los incendios en las sierras de aquella provincia están haciendo estragos y la casa de su infancia, ubicada en Dolores de Punilla, a 6 kilómetros de Capilla del Monte, sufrió las consecuencias.

La casa era de la familia de su mamá y si bien pensó que el fuego no iba a llegar con tanta intensidad, la realidad la superó. A la casa la denominaron “Flor de Durazno” en homenaje a una novela que escribió su tío abuelo, Hugo Wast, y formó parte de un momento muy importante de su vida.

“Estoy muy mal, estaba viendo las imágenes y la casa rosa que mostraban recién, la que está frente a la plaza es nuestra. Perdón, pero estoy muy mal”, dijo este viernes al mediodía en TN, y agregó: “Es la casa en la que fue feliz toda mi vida”.

De acuerdo a lo que narró, el fuego alcanzó su casa y la de su cuidadora. “Esa es la casa de Naty”, señaló a medida que el canal mostraba las imágenes del incendio. “Naty (Guevara), es la cuidadora de nuestra casa, divina. Es la mujer que nos cocinó toda la vida. La quiero como a una tía. Hace un ratito los evacuaron y están en la cumbre. El fuego si llego a su casa y a la de su hermana, Marta”, aclaró.

“Antenoche me avisó el marido de mi prima que había empezado a incendiarse el pueblo, me mandó un video. A las tres de la mañana me avisó Patricia Sosa, pero después el fuego se frenó”, agregó.

Finalmente recordó que ésta no fue la primera vez de un incendio en la zona: “Me acuerdo de que el fuego devoró 10 pinos en segundos, fue impresionante. En esa época no existían los aviones hidrantes. Entonces, cargábamos baldes en la plaza y les recargábamos las mochilas de los bomberos. Nosotros mismos apagábamos los fuegos”.