Viviana Canosa anunció su vuelta a la radio luego de varios meses fuera de los medios

lunes, 2 de septiembre de 2024 00:00

Luego de estar varios meses alejada de los medios este domingo, Viviana Canosa anunció que vuelve a la radio el lunes 16 de septiembre. Con una imagen suya, posteó en X: "En 13 días vuelvo a la radio!", sin dar otro detalle.

Su última presencia en la TV fue en LN+ con el programa +Viviana que salió del aire repentinamente con el cambio de gobierno. La periodista reveló a mediados de agosto, el motivo de esa desviación: no podía expresarse libremente.

La declaración la brindó en el canal del diario El País de Uruguay. Allí mantuvo una larga entrevista en la que reveló que esa decisión le generó mucha bronca. "Al principio dije si no voy a poder decir lo que quiero, está bien. Después me enojé, me dio bronca", reveló sobre la limitación que le pusieron.

"Decir la verdad, contar lo que pasa, a veces a mucha gente no le gusta escucharla. Para otra gente no es negocio. Entonces ahí empecé a tener una especie de crisis y decir, pero entonces ¿cómo es?, ¿por dónde es? Finalmente, después de todo eso llegó la calma", agregó.

En esa ocasión, también, fue muy crítica con el gobierno que tiene a Javier Milei como presidente: "este gobierno está complicado con la libertad de expresión, los comunicadores que decían con ‘el kirchnerismo no se puede’, ahora son si te he visto no me acuerdo”.

El momento de la distancia llegó a su fin por el anuncio que se conoció este domingo por medio de su cuenta de “X”.