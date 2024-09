Darío Barassi habló de su salud y confesó por qué se alejó de "Ahora Caigo"

lunes, 2 de septiembre de 2024 00:00

"Me parece que está bueno aclarar". Con esas palabras, Darío Barassi abordó de manera directa los rumores que han circulado acerca de su salud y su salida temporal del programa "Ahora Caigo", que conduce en ElTrece. El posteo del domingo por la noche llegó en respuesta a las inquietudes de sus seguidores, quienes habían recibido el rumor de su ausencia del programa y se preguntaban sobre su estado.

Barassi se tomó un momento para despejar dudas y explicar la situación con total transparencia. "Me metí en el último posteo que hice haciéndome el sexy para ir a leer un poco, a ver los comentarios, y hay muchas preguntas de qué pasa con mi salud, de por qué me voy del programa, de por qué viene El Chino", comenzó. Con tono relajado, el conductor quiso aclarar que su salida del programa no está relacionada con problemas de salud.

El motivo principal de su ausencia se debe a su participación en un nuevo proyecto. "Yo ya sabía antes de aceptar hacer 'Ahora Caigo', desde el año pasado, que a partir de septiembre de este año iba a empezar con una serie, una serie que voy a hacer con toda la gente de Disney+, que va a estar buenísima", explicó. Este nuevo proyecto implica un significativo compromiso, incluyendo mucho ensayo y la necesidad de aprender nuevas habilidades, como el uso de armas y un cambio de look.

Barassi detalló que el rodaje de la serie está programado para comenzar el 15 de septiembre, lo que obligó a ajustar su agenda. "Me es muy ajena, tengo que aprender a usar armas, tengo que tener un cambio de look bastante importante", comentó. Como resultado, desde el 1 de septiembre, no podrá continuar con "Ahora Caigo" hasta que concluya su participación en la serie.

El conductor también abordó las especulaciones sobre la programación de "Ahora Caigo". "Intentamos grabar todos los programas posibles, pero me tuve que ir unos días de viaje por una cuestión personal, después hubo un par de paros", explicó. Aunque se había planeado dejar grabados todos los programas hasta diciembre, solo se logró cubrir hasta octubre. A pesar de esto, Barassi aseguró que el programa seguirá al aire con episodios grabados previamente y agradeció al reemplazo, El Chino, quien grabó varios programas para cubrir su ausencia.

Barassi cerró su mensaje con un tono positivo, destacando que tanto su salud como su trabajo están en excelente estado. "No pasa nada, Ahora Caigo para un rato, y después el Chino, un capo", afirmó. Además, hizo un llamado a sus seguidores a disfrutar del contenido que vendrá y a seguir apoyándolo en sus nuevos proyectos.

Con esta aclaración, Darío Barassi busca asegurar a sus seguidores que todo está bajo control y que su pasión por el trabajo continúa intacta, mientras se prepara para una nueva etapa en su carrera.