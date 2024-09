Fuerte cruce entre Jimena Monteverde y Maru Botana: "Me dejó sin trabajo"

jueves, 19 de septiembre de 2024 00:00

Jimena Monteverde y Maru Botana son dos destacadas figuras de la cocina argentina, cada una con su especialidad. Sin embargo, a lo largo de los años no lograron afianzar un vínculo de amistad. Sumado a esto se conocieron detalles de un enfrentamiento que protagonizaron por un inesperado motivo.

En una entrevista en +Caras, Monteverde reveló: “No sé si me odia, y si la palabra es odio. Eso habla más de la inseguridad del otro. Siempre creí que la gente era buena, y no siempre lo es”.

De acuerdo a los detalles, el conflicto comenzó cuando Monteverde tenía un programa en América TV junto a Coco Carreño, quien era amigo íntimo de Jimena. “Ella presentó varios pilotos hasta que le aprobaron uno y pidió exclusividad en el canal. O sea, que nosotros con Coco no podíamos estar más”, comentó. La famosa sumó que la experiencia y el momento que vivió fue muy triste y se sintió "desplazada". "Me dejaron sin trabajo a mí y a mucha gente que trabajaba conmigo”, resaltó.

Tras lo sucedido, la famosa recordó que "es la única vez en mi vida que me pasó algo así”. En este escenario, la mujer aseguro que no tiene relación con su colega y aseguró: “Ya pasó, gracias a Dios, la vida me dio mucha suerte y tengo el programa que siempre quise hacer".

Jimena subrayó que "Hay gente buena, como en todos los trabajos, y gente que tiene el ego alto".

Por su parte, Botana sumó que "es un tema viejo. Estoy feliz grabando 'Bake Off Argentina' y no quiero quilombos”.