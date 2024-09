Se conocieron detalles del estado de salud de una ex GH tras sufrir un accidente

miércoles, 18 de septiembre de 2024 21:02

La exjugadora de Gran Hermano (Telefe) Juliana Díaz fue convocada para participar en "Soy el Mejor", un reality ecuatoriano que pone a prueba las habilidades artísticas de sus participantes. Sin embargo, la argentina podría quedar fuera de la competencia antes de tiempo debido a un accidente.

Vale recordar que el pasado 13 de septiembre, la ex GH llegó al estudio en silla de ruedas, ya que no podía caminar debido al intenso dolor en su pie izquierdo. En este escenario, sus seguidores se mostraron preocupados.

“Si existe la posibilidad de que me inyecten para que no me duela durante 5 minutos y pueda hacer la coreografía, lo haré”, afirmó Juliana en su cuenta personal de Instagram.

Los detalles

El accidente ocurrió durante una de las últimas pasadas antes de salir a escena para enfrentar a su rival. En el aire del programa ecuatoriano, Juliana no pudo contener las lágrimas y dejó claro su deseo de continuar en la competencia.

La bailarina explicó que sufrió una caída tras realizar una mortal invertida, lo que le provocó un intenso dolor. Tras lo sucedido, la famosa se sometió a exámenes médicos que determinaron la necesidad de reposo estricto para evitar complicaciones.