“Me sirvió ser conocida para estar viva": Julieta Prandi, a corazón abierto

Julieta Prandi habló a fondo sobre los hechos de violencia de género que vivió cuando estaba casada con Claudio Contardi, padre de sus dos hijos, acusado de violencia de género y abuso sexual.

Contardi es un hombre a quien conoció cuando tenía 18 años. Salieron por un período de cuatro años, se separaron y luego se volvieron a encontrar para formar una familia, pero atravesó situaciones violentas de todo tipo.

Mientras avanza la causa que se encuentra en el Tribunal en lo Criminal N°2 de Campana, la modelo y conductora le contó a Migue Granados en el ciclo La Cruda que se sintió “secuestrada” y que llegó a pensar que iba a morir.

“No podía salir con amigas a divertirme, me sentía secuestrada”, aseguró Prandi en el ciclo que comenzó contando en detalle de qué trata la violencia de género y la cantidad de víctimas que lo sufren en la Argentina.

“Se puede llamar violencia de género y se puede llamar violencia a manos de un psicópata. Mi historia es la de miles”, aseguró la modelo que al iniciar la relación todo era color de rosas, pero la situación fue cambiando hasta transformarse en un infierno cuando nació su primer hijo.

“Una vez que enfrentás a esa persona y le decís ‘¿Sabés qué? Ya no te tengo miedo, hijo de p…’ y ves la cara cómo se le desfigura porque no puede creer que su víctima le diga eso, ahí creés que sos capaz de cualquier cosa”, afirmó.

Su exmarido le llegó a decir que nunca más iba a cumplir años: “Me sirvió ser conocida para estar viva. Porque si yo no fuera una persona pública, no me hubiesen encontrado más”.