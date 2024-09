La inesperada confesión de Barbie Vélez que dejó sin palabras a su mamá

miércoles, 18 de septiembre de 2024 00:00

Barbie Vélez compartió una reflexión personal sobre un trauma que marcó su vida. En un reciente posteo publicado en Instagram, la actriz habló sobre su frustración con su cabello rizado, un tema que ha estado presente desde su infancia.

La joven comentó en sus redes sociales que “me estoy planchando un poco el pelo porque, como ya les conté, tengo unos rulos en la parte de atrás. De chiquita tenía muchos rulos, literalmente el pelo de Salvador, y me los cortaron”.

Luego, la famosa subrayó que decidió decirle adiós a los rulos y sumó: "siempre soñé con tenerlos. Me obsesionaba con mis rulos y me fascinaba ver a otras personas con ellos. Incluso le pedía a mi mamá que me hiciera rulos cuando tenía 5 años”.

Posteriormente, la joven destacó que siempre tuvo la esperanza de despertar y ver su cabello con rulos. "Me bañé y, aunque no hice un rodete, los rulos han vuelto de manera parcial. Mi cabello quedó con algunos bucles en la parte de atrás, mientras que el resto sigue lacio. Me estoy planchando para mantenerlo un poco más prolijo porque tengo que hacer algunas cosas”, contó en sus redes sociales.

Por último, compartió que "hay cosas virales que no siempre cumplen lo que prometen”.