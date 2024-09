"El Juego del Calamar 2" ya tiene fecha de estreno: cuando es

miércoles, 18 de septiembre de 2024 19:27

“El Juego del Calamar”, el proyecto de Netflix que rompió récords y se convirtió en la serie extranjera más vista de la historia de la plataforma, reveló su último póster promocional y adelantó su fecha de estreno.

Con una sangrienta imagen que llenó de expectativas a los fanáticos que esperan la vuelta del juego, Netflix anunció que la serie coreana vuelve a las pantallas de streaming el próximo 26 de diciembre.

El póster, compartido por las cuentas oficiales del servicio de streaming, muestra a uno de los guardias con su peculiar mono rojo y máscaras negras, arrastrando lo que pareciera ser el cadáver de uno de los jugadores, adentro de un círculo mientras a su alrededor hay sombras de los demás participantes.

En el medio, un regalo con moño color rosa y sobre él, la leyenda que dice “El juego no se detendrá”. Al final de la primera temporada, el líder Lee Byung-hun adelantó que los juegos continuarían a pesar de la muerte de su creador Oh Il-nam. Aún no hay una trama oficial revelada.