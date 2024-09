"Sufro poner límites": la confesión de José María Muscari sobre su paternidad

domingo, 15 de septiembre de 2024 10:14

"Me cuesta". Con esas palabras, José María Muscari confesó que la paternidad no es fácil y que hay cosas que son más difíciles como poner límites. Esa decisión es la que le genera un poco más de dolor pero la va sobrellevando. En "La Noche perfecta", el programa conducido por Sebastián Wainraich en El Trece, el productor reveló cómo es ser padre de un adolescente.

"Disfruto mucho del vínculo en general y obviamente de la nueva vida que significa tener un hijo, que sufro poner límites. Mi hijo ahora tiene 16, cuando lo adopté tenía 15 años. Igual, la verdad es que hablando muy sinceramente y tampoco es que tenga un hijo que haya que estar poniéndole todos los límites porque obviamente tiene una vida preexistente", comenzó relatando en el programa.

Luego destacó que fueron 15 años de la vida del chico, en los que no estuvieron juntos y eso hizo que muchas cosas las aprendiera alejado de él. "Hay un montón de cosas que él ya las aprendió, las tiene súper incorporadas y en otras nos vamos acomodando, pero es la parte que menos me gusta, creo, como cualquier padre o madre. Pongo los límites y después me quedo angustiado", confesó.

En este contexto reveló que siente que "está buenísimo ser padre porque es un plan todos los días" y destacó que con él tiene "una especie de ley particular, interna". Señaló que ésta consiste en "recuperar el tiempo perdido" que tuvieron producto de que la adopción vino cuando él era ya adolescente.

"Como durante mucho tiempo no estuvimos juntos, ahora que estamos juntos tengo que recuperar un poco ese tiempo perdido. Entonces en algún momento del día hay que conectar, puede ser en el almuerzo, en la merienda, o hacer un plan a la noche. Creo que otros padres que quizás tuvieron hijos o hijas y están con ellos desde chicos, se pueden dar el lujo de un par de días estar desconectados con ellos", agregó.

Por último aclaró que su hijo es heterosexual y que hablar del tema sexualidad también es todo un desafío. "Él nació en Buenos Aires pero vino de Corrientes. Tiene otras normas muy diferentes a Buenos Aires en las que lo tengo que guiar un montón. Por otro lado es un súper desafío para mí vincularme y criar a un hijo heterosexual. Seguramente si tuviera una hija o un hijo gay habría un montón de cosas que serían más fáciles y aparte me abro un universo que está buenísima", finalizó.