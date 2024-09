El verdadero motivo por el que Luciana Geuna recibió el Martín Fierro descalza

domingo, 15 de septiembre de 2024 15:51

Luciana Geuna, reconocida periodista, fue invitada al programa "La Noche de Mirtha", donde compartió detalles inéditos de su experiencia en la última edición de los premios Martín Fierro, donde ganó el galardón a Mejor Labor Periodística Femenina. Durante la charla, sorprendió al revelar por qué subió descalza al escenario a recibir su estatuilla.

"Fue una muy linda noche, pero tuve un problema con los zapatos", comenzó relatando Geuna ante la pregunta de Mirtha Legrand. "Estuve sentada toda la ceremonia porque no podía caminar con ellos, ¡ni siquiera fui al baño!", confesó entre risas.

Mirtha, intrigada, le preguntó si era cierto que subió al escenario sin zapatos. Geuna confirmó la anécdota: "Sí, subí descalza. Yo realmente no creía que iba a ganar. Pensé que Telefé Noticias se llevaría el premio, y que Cristina Pérez, en su último año, lo ganaba. Era una terna hermosa", explicó la periodista.

Geuna agregó que estaba nerviosa porque tenía que subir en caso de que Jorge Lanata ganara en su categoría. "Como la terna de Jorge fue temprano y yo no podía caminar con los zapatos, me los saqué. Estaba segura de que no iba a ganar, y cuando anunciaron mi nombre, ya estaba descalza", relató, generando risas en el estudio.

La anécdota dejó en evidencia que, pese a los nervios y los imprevistos, Luciana Geuna disfrutó de una noche inolvidable en los premios más importantes de la televisión argentina.