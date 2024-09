Ángel de Brito en el medio de una decisión que sacude a la TV argentina

domingo, 15 de septiembre de 2024 00:00

El programa "LAM" (Los Ángeles de la Mañana) se ha consolidado como una marca registrada en el ámbito del espectáculo argentino. Con primicias y datos exclusivos, ha logrado posicionarse como uno de los programas más emblemáticos de la televisión, siempre bajo la conducción de Ángel de Brito.

Actualmente, se especula sobre un inminente traslado del programa a otro canal. Actualmente, "LAM" se encuentra en su tercer año de emisión en América TV, en lo que corresponde a su novena temporada, habiendo tenido su primera etapa en eltrece desde 2016 hasta 2021.

La noticia sobre este posible cambio fue revelada por el periodista Nacho Rodríguez a través de sus redes sociales y su canal de Twitch. Rodríguez anunció que "LAM" regresaría a eltrece para ocupar un espacio en la franja horaria de la tarde, una información que ha sorprendido a muchos.

“Primicia: ¡La productora Mandarina se va de América TV y distribuirá sus productos en eltrece y El Nueve en 2025!”, afirmó, planteando un enigma sobre la confirmación de "LAM" en el nuevo horario.

Aún no se han proporcionado detalles precisos al respecto, pero se ha informado que el tiempo de "LAM" en América TV podría estar llegando a su fin. De hecho, el conductor ha expresado su descontento y ha lanzado insinuaciones sobre su futuro en varias ocasiones.

Durante los recientes premios Martín Fierro, Ángel de Brito abordó su continuidad en el canal en una entrevista con La Tora, quien le sugirió mudarse a Telefe. Ante la pregunta sobre su deseo de irse si no se le permitía hablar de "Gran Hermano", el conductor respondió: “Si no me dejan hablar, sí”. Aunque no se cerró a la posibilidad de un cambio, prefirió mantener la conversación en privado.