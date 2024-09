Alex Caniggia y Furia dijeron adiós a Toda: "Nos vamos, fue muy poco tiempo"

sábado, 14 de septiembre de 2024 09:22

"Todo tiene un final". Con esas palabras, Alex Caniggia se despidió del ciclo "Toda" por el canal de streaming Carajo y de esta forma pusieron punto final a dos meses al aire, de los cuales uno compartió 100% con Juliana "Furia" Scaglione. El programa, que se caracterizó por un estilo desenfadado, no continuará por una oferta laboral que habría recibido él en el exterior.

“Este programa hoy culmina”, agregó el hijo de Mariana Nannis quien luego aclaró: "próximamente me verá en la TV, pero no será en la Argentina". A su lado derecho tuvo a la ex participante de Gran Hermano a quien trató todo el tiempo de "mi hermana".

“Fueron dos meses hermosos. Dos meses muy cortos también. Quiero decirles que tal vez en dos meses la gente piensa que vamos a llegar a 50 mil views. Y eso no le va a pasar a un proyecto nuevo, aunque pongas a Brad Pitt o al que quieras. Esto es un proyecto de a poco, ¿vos pensás que los otros streams que arrancaron a los dos meses ya tenían 50 mil o 100 mil views? Obviamente que no. Los proyectos tardan, algunos menos, otros más”, explicó.

Por su parte, Juliana destacó que contó con el apoyo de su fandom que es muy fuerte y la sigue muchas veces en vivo y otras reproduciendo los videos después. “Gracias furiosos por existir, por estar al top, por encender la pantalla y pararse ahí de 19 a 21. Quizás no están en el horario, pero ven el programa el fin de semana”, afirmó.

Además, Caniggia dejó en claro que en la franja de horario que ocuparon "le ganamos a todos, sin caretas". "Quiero decir ante nada que la rompimos siempre, fuimos virales en todos los portales, en la tele números uno”, aseguró destacando que también fueron "tendencia todos los días". "Hablaban de nosotros un día, dos días, siempre. Le damos un aplauso al equipo. Gracias por acompañarnos en estos dos meses que fueron hermosos”, concluyó.