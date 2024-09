"Que en paz descanse...": Jimena Barón compartió un emotivo momento con sus seguidores

jueves, 12 de septiembre de 2024 00:00

Jimena Barón, conocida por su gran presencia en las redes sociales, compartió recientemente un emotivo momento de su vida en Instagram. En esta ocasión, la famosa reveló una experiencia dolorosa al visitar la tumba de su padre, quien falleció hace 10 años.

En su relato, Barón explicó que decidió sepultar a su padre en un cementerio en lugar de optar por la cremación, con la esperanza de poder visitarlo y "charlar" con él. "En este episodio de tristeza me acuerdo de mi padre, que en paz descanse", comenzó su mensaje.

Posteriormente, la famosa cantante aseguró que "yo suelo ir al cementerio, sentarme un rato, tener una conversación. Sé que no está ahí, sé que está muerto, pero es como cuando uno va a la iglesia", detalló. Sin embargo, al llegar al cementerio, se encontró con una sorprendente situación: "No está mi papá. No está en el cementerio. No estaba más".

La famosa cantante aseguró que decidió recorrer el lugar y afirmó: "los papeles desaparecieron, su cuadrado también. Tendré que ir a las oficinas". La joven no descartó en escribir un libro para poder abordar todo el tema de la relación con su padre en profundidad.

"Papá cumpliría 62 años, así que estoy medio bajón porque lo extraño", cerró la famosa.