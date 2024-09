Emilia Attias habló de los rumores de romance con un reconocido actor

jueves, 12 de septiembre de 2024 21:30

Emilia Attias habló de los rumores de romance con el actor Agustín “Cachete” Sierra, tras su separación del Turco Naim en mayo pasado.

“Inventaron un montón de embarazos y romances rarísimos”, apuntó Attias y agregó: “Ahora dicen que estuve con ‘Cachete’, que le mando un beso. Lo queremos”.

Asimismo, la intérprete afirmó su relación de amistad y profesional con su colega.

La actriz quedó desconcertada tras una pregunta de Sebastián Wainraich, algunos minutos después de iniciada la entrevista con el conductor.

“¿Por qué tenés esa data?” repreguntó la modelo al enterarse sobre qué trataba el cuestionamiento que le haría Wainraich en su programa, “La noche perfecta”.

Es que la actriz no esperaba que la producción del show tuviera información sobre su incómoda anécdota en la adolescencia.

El conductor inició la dinámica de la sección con la frase "Tengo una pregunta en la caja fuerte". A lo que Attias respondió "¿Me tiene que dar miedo?". Frente a ello, Wainraich aseguró: "Suelen ser irrespetuosas las preguntas?".

"¿Es verdad que te hiciste pasar por enferma para que te lleven en ambulancia y colarte en una fiesta electrónica?", definió el comediante.

"Es verdad" afirmó Attias, aunque aclaró "no me hice pasar por enferma en realidad. Lo que hice fue chantajear. Ahora tengo otros valores. Era menor, tenía 16 años, quería entrar y no me dejaban, no podía hacerlo por la vía legal".

En este sentido relató que habló con "los chicos que estaban ahí, los enfermeros" y agregó que "no era la única, habían dos o tres chicas más: familia, mis hermanas y unas amigas".

"Éramos varias y dijimos 'mirá, queremos entrar, nos vamos a portar bien'. Fue poco picante, poco amenazante. Probamos estrategias hasta que vimos cuál funcionaba más". De esa manera y en tono divertido agregó que la mejor manera de lograr su objetivo fue ser "un poco buena onda" y en parte "picantita".

"Abrieron las puertas, entramos con la ambulancia, como que algo pasó dentro. Fue de una manera prudente", concluyó el relato que definió como "una travesura de hermanas".