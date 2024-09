El llamado de Karina Milei a Susana Giménez que movió su regreso a Telefe

jueves, 12 de septiembre de 2024 15:35

El presidente Javier Milei hará una cadena nacional este domingo 15 de septiembre a las 21 horas para presentar el Presupuesto del año próximo. Por tal motivo, Susana Giménez postergará su regreso a la televisión para la semana siguiente.

Según contó la conductora en el programa Sería Increíble, fue la propia Karina Milei quien se comunicó con las autoridades de Telefe para avisar que el Presidente iba a hacer una cadena nacional en la fecha y hora en la que Susana tenía prevista su vuelta a la televisión.

"No es que no quiero volver, no puedo. Llamaron del Gobierno, llamó la señora Karina Milei y habló con (Federico) Levrino, el productor del programa, y le dijo 'el Presidente y yo queremos pedirles perdón pero ustedes van a debutar y hay cadena nacional'. Porque el Presidente va a dar el presupuesto anual y va a ser largo", explicó Susana.

"Está bien que sea a la noche porque la gente ya está en la casa y lo puede escuchar tranquilo. Y qué se le va a hacer. Por algo será", se resignó la diva, que finalmente debutará el domingo 22 de septiembre a las 22.

Como ya anticiparon en las promociones que se pudieron ver por Telefe, el primer envío contará con un sketch lleno de figuras, entre actores, cantantes y jugadores de fútbol. Además, estará María Becerra charlando con Susana y ofreciendo un mini recital. Mientras que el juego principal del programa entregará al público 100 millones de pesos.

En las últimas horas, Susana Giménez manifestó su apoyo a Javier Milei e indicó que ella también gritaría si hubiese encontrado el Gobierno como lo encontró él. “Me encanta todo lo que está haciendo, así que lo apoyo a muerte.Grita porque es así calentón, pero ya se va a acostumbrar. Si yo fuera Presidente y hubiera encontrado el Gobierno como estaba, también gritaría y lloraría, más que gritar lloraría”.