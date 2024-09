De Brito echó a un movilero y reveló los motivos: ¿Qué dijo?

jueves, 12 de septiembre de 2024 00:00

Durante la reciente ceremonia de los Premios Martín Fierro, se produjo un inesperado enfrentamiento entre el conductor de LAM (América TV), Ángel de Brito, y su exmovilero, Santiago Sposato.

Sposato, quien fue galardonado con el premio a "Movilero del Año", generó controversia al no mencionar a de Brito en su discurso de agradecimiento. “Siento que gané este premio a pesar de él. No fue generoso conmigo en los últimos tiempos; me sacó del aire y aún no entiendo el motivo”, detalló en su mensaje.

Los detalles

A pesar de la falta de mención, De Brito felicitó a Sposato públicamente. Sin embargo, el famoso conductor detalló las razones detrás de su decisión de alejar a Sposato del equipo de LAM.

“Santiago dejó de cumplir con las expectativas de trabajo. Lo discutimos y le dije: ‘No quiero que trabajes de esta manera, porque no estás cumpliendo con el estándar que espero para LAM’. Por eso, decidí sacarlo del aire”, comentó el conductor de LAM.

Por último, aseguró: “Mi exigencia con el trabajo es alta". Y agregó:"no estaba trabajando al nivel que requería”.