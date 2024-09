Conmoción: encontraron muerto a un joven y reconocido actor, ¿Qué pasó?

miércoles, 11 de septiembre de 2024 21:30

En las últimas horas, confirmaron el fallecimiento del joven actor mexicano James Hollcroft, quien tenía 26 años. La noticia fue anunciada por su familia tras una intensa búsqueda de cuatro días en la Ciudad de México, donde el artista había estado desaparecido.

James Hollcroft era estudiante del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, una academia dedicada a formar jóvenes en el ámbito de la actuación para teatro, televisión y cine. Se hizo conocido por su participación en la telenovela "Como dice el dicho" y también formó parte de la puesta en escena "Dime que sí" de Teatro en Breve.

En un emotivo tributo en las redes sociales, el CEA expresó: “Gracias por todos esos buenos momentos que compartimos durante tu formación actoral. Te llevaremos siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones. Siempre serás parte de nuestra familia CEA. Hasta siempre, querido James Hollcroft”.

Jane Hollcroft, hermana del actor, confirmó la trágica noticia con un sentido mensaje en su cuenta de Facebook: “Te amaré por siempre. Gracias por los años que compartimos y por los momentos magníficos que me regalaste. Siempre estarás presente en nuestros corazones, hermanito”.

Crece el misterio sobre la muerte de James Hollcroft. (Foto: Facebook/James Hollcroft)

Detalles sobre el fallecimiento de James Hollcroft

La última vez que se vio a James Hollcroft con vida fue el martes 3 de septiembre. Aunque la investigación sobre su muerte sigue en curso, aún no se ha revelado en qué estado fue encontrado el actor ni las causas exactas de su fallecimiento.

El día de su desaparición, Hollcroft se dirigía hacia su domicilio en la colonia Tizapán, San Ángel, en la Ciudad de México, una zona cercana a Televisa, donde estudiaba y trabajaba. Durante los días de búsqueda, su hermana difundió un flyer en redes sociales describiendo al actor: "De pelo castaño claro, aproximadamente 1.80 metros de altura, con ojos color miel".

En las últimas semanas, James había mostrado una baja actividad en sus redes sociales. Su cuenta de Instagram, que contaba con más de 11,000 seguidores, no había sido actualizada desde el 16 de agosto, cuando compartió una serie de fotos que mostraban tanto momentos laborales como de ocio. Esta publicación, sin embargo, no generó mucha interacción entre sus seguidores, ya que James no solía actualizar su perfil con frecuencia.

Fuente: Con información de TN