¿Sol Pérez, embarazada?, las fotos que revolucionaron X

martes, 10 de septiembre de 2024 00:00

Sol Pérez es, sin dudas, una de las figuras más versátil y que ha conseguido una gran aceptación del público a lo largo de los años y de su carrera. Con 31 años, no sólo logra concentrar la atención de la audiencia con su profesión sino también con su vida personal.

Y eso es lo que viene pasando desde noviembre pasado cuando se casó con Guido Mazzoni. Es que tras este importante paso que dio en su vida, muchos empezaron a preguntarse ¿para cuando un bebé?.

Y este lunes en la noche, ella fue tendencia en X (exTwitter) precisamente por la apreciación de sus seguidores: "está embarazada". Todo se dio en el contexto de los premios Martín Fierro a la Televisión 2024.

La ex panelista de Gran Hermano participó de la gala con un vestido largo entallado blanco. Pero no fueron los brillos los que llamaron la atención, sino la pancita que se le formaba en todo momento desde su paso por la "alfombra azul" hasta las imágenes compartidas en su Instagram.

"Sol está embarazada", "Intuyo que Sol está embarazada", "¿Me parece a mi o Sol Pérez esta embarazada?", fueron algunos de los tantos posteos del público en X.

Ahora habrá que esperar su confirmación. Hace unos meses ella se refirió a la posibilidad de quedar embarazada. “Yo por ahora vengo bien con ese tema. Pero vamos a ver de acá a unos meses, viste…”. señaló.

“Si buscas, buscas y no viene, es verdad que a veces está como eso. Pero siempre que el comentario sea desde el amor, a mí por lo menos no me molesta ni me afecta", señaló en aquel entonces.

Sol Pérez embarazada, guarden el tweet — Valentinag (@valentinag83753) September 10, 2024

Sol perez y su pancita de embarazada — Dani (@pitydanielita) September 10, 2024

Sol Perez embarazada? Voy a guardarme el tweet — Milagrosss (@milagross_sss) September 10, 2024

Intuyo q sol perez esta embarazada — Danna (@dannaruizdiaz_) September 10, 2024