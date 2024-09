Mirtha Legrand descolocó a L-Gante con una pregunta: “¿Estuviste de novio con...?"

domingo, 1 de septiembre de 2024 00:00

Este sábado por la noche, el popular cantante L-Gante fue el invitado estelar en La Noche de Mirtha, con Mirtha Legrand (ElTrece). Durante su participación, una pregunta de la conductora sorprendió a todos los presentes y se convirtió en el centro de atención de la velada.

Mirtha Legrand, conocida por su estilo directo y picante, no dudó en abordar uno de los rumores más comentados del año pasado. En un momento inesperado, la conductora le preguntó a L-Gante: “¿Estuviste de novio con Wanda o no?”. La pregunta, que generó risas y una atmósfera de sorpresa entre los invitados, fue respondida por el artista con una mezcla de sinceridad y misterio.

L-Gante, conocido por su actitud relajada y su habilidad para manejar situaciones complicadas, respondió: “No, no, ahí… casi, digamos”. Esta respuesta ambigua dejó espacio para la especulación y la interpretación. Mirtha, sin perder su tono picaresco, añadió que para ella Wanda Nara “estaba enamorada” de L-Gante. El cantante, con un toque de humor, replicó: “Podría llegar a ser”.

El artista también aclaró que su reciente encuentro con Wanda Nara no había tenido tintes románticos. “A ella la vi hace tres días, estuvimos haciendo música”, explicó L-Gante. Añadió que, a pesar de haber compartido tiempo juntos, la situación no había trascendido más allá de lo profesional. “Yo fui a bailar y ella se quedó en su casa. Pero estábamos ahí con un par de colegas, productores, amigos, nuestro equipo, haciendo música, tomamos una copita de vino y me fui”, detalló el cantante.

La revelación de L-Gante sobre su relación con Wanda Nara en La Noche de Mirtha no solo desmintió los rumores de un romance entre ambos, sino que también proporcionó una visión más clara sobre la naturaleza de su relación actual. Mientras los rumores sobre su vínculo han circulado en los medios, esta entrevista ofrece una perspectiva más cercana a la realidad, mostrando que su relación se mantiene en el ámbito de la colaboración y el respeto profesional.

En resumen, la pregunta de Mirtha Legrand descolocó a L-Gante, pero el artista supo manejar la situación con honestidad y desdén, desmintiendo así las especulaciones románticas y centrándose en su conexión profesional con Wanda Nara. La anécdota, además de proporcionar un momento de entretenimiento en el programa, contribuye a desentrañar el complejo entramado de relaciones y rumores que rodean a las figuras del espectáculo.