El despiste de Lio Messi que generó confusión por un dinero perdido

domingo, 1 de septiembre de 2024 00:00

En las últimas horas, una anécdota que tiene como protagonista a Lionel Messi se hizo viral. Sebastián Domínguez, actual DT de Tigre, contó que el 10 guardó por 6 meses un sobre con plata de un premio que no sabía de quién era.

“Yo concentraba con Gino Peruzzi. Un día que lo ponen conmigo en la Selección, me dice: ‘¿A vos te pagaron algún premio?’. ‘¿Qué, no cobraste nada?’, le contesto”, dijo Domínguez en una entrevista en TyC.

“Messi”



Por esta espectacular anécdota del día que Messi casi le caga plata a Gino Peruzzi. pic.twitter.com/KpjAWZKtKw — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) August 31, 2024

Es por eso que Domínguez fue a consultarle a La Pulga si sabía algo, ya que era el encargado de repartir el dinero. “Me acuerdo que le digo: ‘Bueno, dejá que le voy a preguntar a Leo’. Le toco la puerta a Leo y le digo: ‘Perdóname que te moleste…’. ‘Sí, pasá’, me dice. ‘Gino me dice que nunca cobró por las giras internacionales’, le digo. ‘¡Uy! Boludo’, me responde”, detalló. “Abre el cajón, saca un sobre de plata así y me dice: ‘Tengo esto guardado hace seis meses. No me podía dar cuenta a quién me faltaba darle la plata. Hice la lista cinco veces y no me saltaba quién era el jugador que me faltaba. Tomá, dásela’”, concluyó.