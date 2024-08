"No es delito": Nancy Pazos opinó sobre el escándalo de Alberto Fernández y fue tendencia en X

viernes, 9 de agosto de 2024 00:00

El escándalo que sacude al ex presidente Alberto Fernández entorno a varios hechos de violencia de género sobre Fabiola Yáñez, generó gran repercusión después de que trascendieran las fotos que muestran a la ex primera dama con un moretón en el rostro y otro en su brazo. Además se difundió un video del coqueteo entre Tamara Pettinato y quien era el primer mandatario nacional.

Tras esto, en las redes sociales fue tendencia una periodista por las declaraciones que vertió sobre este hecho. Sucedió en Duro de Domar (C5N) donde la invitada, Nancy Pazos, se mostró en contra de difundir este material.

La periodista dijo que difundirlo no es ético y criticó mostrar todo por "los minutos de televisión y al minuto a minuto, y sube el rating si lo pasamos".

Ante esto, Pablo Duggan aclaró que el video de Petinatto ocurrió "en un despacho público" como es la oficina del presidente en Olivos. "No importa", respondió ella sin vueltas. Luego el conductor destacó que Fernández era Presidente de la Nación y ella volvió a repetir: "No importa. No es un delito".

"No es un delito y lo único que hace es denigrar a una mujer. Acto seguido, la siguiente cosa que quiero decir es... No necesito y no estoy de acuerdo con que es necesario mostrar las fotos de Fabiola con el ojo en compota", agregó.

Este hecho generó gran repudio y malestar en las redes, donde no tardó en convertirse en trending topic. Mirá el video.

EN LA RED

Alferdez es Fúlmine. Arruina todo lo que toca. Además de Fabiola, destruyó al Pero-Kirchnerismo. En C5N Nancy Pazos explicando que no es delito las palizas a Fabiola. ¡Rating negativo tienen ..! — ALBERTO CECCHICH uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@cecchich) August 9, 2024

Asco me das nancy pazos https://t.co/5zbIvqc1DL — Flor (@floranitori) August 9, 2024

Ah no es necesario? Bueno a mí me parece que no hubiera sido necesario si el ministerio de la mujer la hubiese escuchado , hoy está mujer tuvo que denunciar y exponerse por gente de m como Nancy pazos. — Noe Deneira (@NoeDeneira) August 9, 2024

Nancy Pazos no quiere que se muestre ni se sepa nada!! Son un espanto estos cómplices del g0lpeador https://t.co/CmYl3CIKJx — Mauro Comandatore. (@mau_comandatore) August 9, 2024