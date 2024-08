Julieta Poggio dio detalles de su nuevo vínculo amoroso: "Es una relación..."

viernes, 9 de agosto de 2024 22:40

Julieta se ha vuelto el centro de atención en las últimas semanas tras anunciar su nueva relación. Aunque admite estar de novia, aclara que mantiene un vínculo abierto. "Todo sigue igual. Es una relación abierta. Lo manejo demasiado bien. Lo recomiendo ciento por ciento. Me sirve mucho. La relación abierta ya tiene que empezar así", expresó sobre su forma de vivir el amor.

La influencer también compartió detalles sobre cómo comenzó su relación: "Después yo me puse de novia, pero no es amigo de mi ex. Ahora volvimos a salir y empezamos siendo amigos con derechos, literal. O sea, solo nos pintaba cuando salíamos a bailar con nuestros amigos".

Finalmente, enfatizó la cercanía que tienen: "Hoy en día nos seguimos diciendo ‘amigo y amiga’. Somos re amigos. Nos cagamos de la risa. Todo el tiempo estamos ahí jodiéndonos. Nos llevamos muy bien. Y como ya la relación empezó así, con amigos con derechos, todo así, nunca lo pudimos cerrar".