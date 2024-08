Beto Casella contó la reacción de Tamara Pettinato cuando se viralizó el polémico video

viernes, 9 de agosto de 2024 00:00

El video que revela la relación entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández ha generado una gran conmoción en redes sociales y medios de comunicación. Las imágenes, tomadas en el despacho presidencial, han sido ampliamente difundidas y han provocado diversas reacciones.

En medio de la controversia, Beto Casella compartió en Bendita cómo reaccionó su panelista al conocerse el video. “Tamara está en el canal, pero no puedo obligarla a hablar. Ella decidirá si quiere hacerlo, ya que debe estar pasando por un momento angustia”, comentó Casella.

El famosos conductor también agregó que "no estaba en nuestra rutina de material para el programa".

Sobre la decisión de difundir las imágenes, Casella se mostró firme y aseguró: “me van contando los chicos (de producción) que es un momento en el que está abrumada".

El caso

En la misma semana en la que Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por violencia de género, se filtró un video polémico de Tamara Pettinato con el expresidente. En la grabación, tomada durante la pandemia, Pettinato y Fernández se muestran afectuosos, diciéndose “te amo” en el despacho presidencial de la Casa Rosada. El video, que fue emitido por LAM y pertenece al canal LN+.

La versión de Beto Casella sobre el video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández: “Lo filtró...”

