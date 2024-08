La reacción de Tinelli en medio de las críticas contra Milett por ser jurado del Cantando 2024

jueves, 8 de agosto de 2024 00:00

Esta semana, una información entorno al Cantando 2024 generó revuelo entre distintas figuras del espectáculo. Marcelo Tinelli eligió a Milett Figueroa como jurado del certamen y con esto no tardaron en aparecer algunas críticas. Lejos de este eje neurálgico, él tuvo una reacción en las redes que no pasó desapercibida por nadie.

Tinelli compartió en su historia de Instagram una serie de fotos en las que confirmó el amor que tiene por Milett Figueroa. Desde Panamá, donde comparten unos días de descanso, ratificaron el sentimiento mutuo y lo sellaron con varias fotos en las que el emoticon de corazón fogoso estuvo presente.

"Mi amor @milett", escribió él a lo que ella respondió: "Te amo amor". Lejos de quedarse ahí, Tinelli agregó: "Yo tmb mi vida". De esta forma, en medio de las críticas por la decisión de Tinelli, de incluir a su pareja en uno de los puestos más deseados del Cantando, él fue más allá y dejó en claro qué lugar ocupa ella en su vida.

Entre los lugares que disfrutaron este miércoles, está el Casco Antiguo de Panamá y la Ciudad.

EL COMENTARIO IRÓNICO

Una de éstas fue la de Marixa Balli quien no dudó en mostrar su descontento por la elección. Todo se dio este lunes cuando Ángel de Brito lanzó en LAM la confirmación de la novia de Marcelo Tinelli como jurado en el reality de América.

“Qué bueno que lo lograste, amor. Te felicito. Se lo merece”, dijo con ironía Balli y luego agregó: "No me interesa esta guerra en absoluto. No me interesa Tinelli, no me interesa este tema en lo más mínimo. Quedó archivado bajo tierra, bajo estos taquitos”.