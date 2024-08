La confesión inesperada de Dante Ortega: "lo conté para que lo sepan"

miércoles, 7 de agosto de 2024 20:42

La vida de Dante Ortega siempre fue una de las que se mantuvo más hermética en el mundo del espectáculo y poco se sabía de él. Los tres hijos que tuvieron Guillermina Valdes y Sebastián Ortega son personas de muy bajo perfil pese a la exposición que tiene toda su familia. Lo que fue mostrando a través de sus redes fue siempre muy escaso y es por eso que cuando decidió brindar una nota en Telefe llamó la atención de muchos.

El joven eligió Herederos para romper ese silencio y lo hizo en una nota con Gisela Busaniche. Allí confesó cómo fuese momento en el que le reveló su sexualidad a su familia y la reacción que tuvieron ellos. En la entrevista se lo ve todo el tiempo con una sonrisa relajada en su rostro y feliz.

"Julieta es con la que más vínculo tuve, desde chico. Fue a la primera a la que le dije que me gustaban los hombres, antes incluso que a mi mamá y a mi papá. Me escuchó y me dijo que ya lo sabía", contó sobre su tía Julieta Ortega.

Luego reveló que el momento elegido para expresarlo fue el que él eligió sin importar lo que los otros pensaran. "Siento que en el momento que lo quería decir ya lo que pensaran no me iba a importar pero se lo tomaron con mucha naturalidad", expresó.

"Mi abuela tal vez es como que quiere entender y me dice 'cómo es, cómo conoces un chico. Yo no sé mucho'. Ella también se lo imaginaba. Mi familia me deja ser feliz", agregó.

Finalmente cerró: "yo lo conté igual no para que me acepten sino para que lo para que lo sepan".