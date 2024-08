Internaron de urgencia a Alfa de Gran Hermano: los motivos

miércoles, 7 de agosto de 2024 16:07

Walter “Alfa” Santiago tuvo que ser internado por un cuadro de neumonía bilateral, según contó en sus redes sociales. “¡A boxes! Neumonía bilateral…”, escribió al pie de una foto en la que se lo puede ver recostado en una cama de hospital.

“Hoy a la madrugada no podía dormir, no podía respirar. A las tres de la mañana me quedé sin aire, me subí al auto y me vine al sanatorio. Estoy internado en la clínica La Lomas con una neumonía bilateral”, dijo el ex participante de Gran Hermano a Teleshow.

Según contó su amigo Pablo Cabaleiro, también conocido como el “Mago sin Dientes” pasaron frío durante el fin de semana cuando hicieron una presentación en Neuquén: "Estuvimos en Neuquén el fin de semana por unos shows y por el clima terminó el domingo tosiendo mucho".

“Walter comenzó a faltarle el aire, se fue a las 3 de la mañana a la clínica y ahí quedó internado", detalló Cabaleiro.

Este no es el primer susto que se lleva el ex jugador del reality. En un reingreso a la casa tuvo que salir por consecuencia de una arritmia y hasta tuvo que ser internado en el Sanatorio Las Lomas. Su arritmia ocurrió en marzo de este año y pudo ser controlada rápidamente.