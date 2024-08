Furia se despidió de la televisión y decidió sumar un nuevo proyecto: ¿De qué se trata?

miércoles, 7 de agosto de 2024 00:00

Alex Caniggia confirmó que Juliana Furia Scaglione, se sumará de manera fija a Toda, el programa que conduce junto a Melina De Piano por el canal de streaming Carajo. La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) firmó su contrato y reveló sorpresivos detalles.

“Yo creo que yo ya cumplí un rol en la TV. Ya pasaron siete meses y por todo lo que veo creo que di un montón y por ende ahora tengo un montón que dar pero para mí", resaltó la famosa excompetidora de GH. Y agregó: "siento que la tele no será el lugar correcto porque no me gusta el chimento”.

Luego, la recornocida jugadora detalló: "tengo la posibilidad de que Moria Casán hable bien de mí, pero hay mucha gente que está dentro de la televisión que no lo hizo, entonces no tengo por qué seguir dándole de comer a la tele o a ellos”.

Por su parte, Alex resaltó que “me encanta, pierden una estrella". Por su parte, Melina, panelista del ciclo, sumó: “Entiendo que fue un puntapié que te sirvió para que la gente te conozca". La joven subrayó: "ahora empezar a tu carrera de cero".