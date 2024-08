"Ya cumplí con la TV": Juliana "Furia" Scaglione le dijo NO a un nuevo proyecto

martes, 6 de agosto de 2024 00:05

Juliana "Furia" Scaglione mostró su negación con la televisión abierta y confirmó que no será parte de un programa de talentos que está armándose.

En "Carajo Stream", la polémica exparticipante de "Gran Hermano" no anduvo con rodeos. "Ya cumplí mi rol con la TV, por eso no quiero ir al Cantando. Hay mucha gente que no habló bien de mi en la TV y no quiero darle más que hablar a esa gente"dijo.

Convencida que tiene seguidores fieles y que se quedaron con ella, luego de su salida del reality de Telefe, fue contundente. "No quiero que mis fans pongan la tele y generen rating. Sería bueno que antes me conozcan, antes de bardearme en la tele", afirmó.

En tanto, Laura Ubfal, panelista de GH, se refirió a una primicia en la red social X. "Además de co-conducir desde hoy el streaming con #AlexCaniggia, se viene el Unipersonal de @FuriaScaglione MUY PRONTO", afirmó. Con el stream, fue trending topic en la red social X, con su debut. ¡Con todo!