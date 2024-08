Lizy mostró la habitación que preparó para su hijo mientras espera la adopción

martes, 6 de agosto de 2024 19:44

Lizy Tagliani anunció emocionada que ella y su esposo adoptarán a un niño. La conductora compartió recientemente cómo preparó la habitación de su futuro hijo, mientras esperan la guarda definitiva.

La famosa desde su hogar, mostró el espacio decorado con mucho amor para la llegada de su hijo. La reconocida conductora en una entrevista subrayó que "estamos con los trámites de adopción y, finalmente, llegó el momento de la vinculación con una personita”.

Lizy habló sobre el amor que ha experimentado en este proceso: “El amor en general es hermoso. Cuando ve a Sebastián, corre y lo abraza, todo el tiempo me está mirando y está conmigo. Nos llevamos bárbaro, pero con Sebastián tiene una pasión única. Ahí me di cuenta que el amor siempre sorprende, siempre hay un amor que no conocés”.

La conductora también compartió sus expectativas para el futuro: “Si Dios quiere, tenemos grandes posibilidades de ser su familia, así que estamos muy emocionados y movilizados”.

Reflexionó sobre el proceso de adopción: “Hay una cosa que me dijo la jueza, que es muy hermosa, que me hizo entender mucho: ellos no buscan hijos para padres, ellos buscan una familia para niños”.